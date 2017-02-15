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KAÇAK KESİLMİŞ 200 KİLOGRAM DOMUZ ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak kesilmiş 200 kilogram domuz eti ele geçirildi

Aydın'da bir depoda 200 kilogram domuz eti ele geçirildi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoda kaçak kesilmiş 200  kilogram domuz eti ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaçak domuz eti kesimi yapıldığı ihbarını  değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe  Müdürlüğü ekipleri, Akçakonak Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.

Baskında, kaçak olarak kesildiği tespit edilen 200 kilogram domuz eti  ele geçirildi.

Domuzları kaçak kestiği iddiasıyla gözaltına alınan U.G, ifadesinin  ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken domuz etlerinin imha  edildiği öğrenildi.

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