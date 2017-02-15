Kaçak kesilmiş 200 kilogram domuz eti ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoda kaçak kesilmiş 200 kilogram domuz eti ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaçak domuz eti kesimi yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Akçakonak Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.

Baskında, kaçak olarak kesildiği tespit edilen 200 kilogram domuz eti ele geçirildi.

Domuzları kaçak kestiği iddiasıyla gözaltına alınan U.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken domuz etlerinin imha edildiği öğrenildi.