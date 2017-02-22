Kaçakları taşıyan bot battı: 3 ölü

Edirne'nin İpsala İlçesi'nde Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun devrilmesi sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'ndeki İpsala 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı 1'inci Hudut Bölüğü Ferre Karakolu yakınlarında meydana geldi. Pakistan uyruklu 8 kaçağın bulunduğu şişme bot, Meriç Nehri ortasında alabora oldu. Askerler ve balıkçılar tarafından 5 kaçak kurtarılırken, boğulan 3 kaçağın cesedi kıyıya çıkarıldı. Soğuktan etkilenen 5 kaçak, ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kaçağın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

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