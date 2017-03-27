Kaçırılan köy korucusundan kötü haber !

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen köy korucusu 38 yaşındaki Nejdet Erener'in cesedi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan köy korucusu evli ve 5 çocuk babası Nejdet Erener'in evine gitmemesi üzerine yakınları yetkilileri arayarak kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür kendisinden haber alınamayan, yakınlarının "PKK'lılar kaçırdı" dediği köy korucusu Erener'in, bugün ilçenin Güngör Mahallesi'ndeki metruk bir binada cesedi bulundu. Erener'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.