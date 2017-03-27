  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi
  • Yunan hastalar Türkiye'ye geliyor
  • Erdoğan: Galatasaray'ın kararını hafif buluyorum
  • Erdoğan noktayı koydu: ''İspat et istifa edeceğim''
  • Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması
YEREL HABERLER
Hakkari Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KAÇIRILAN KÖY KORUCUSUNDAN KÖTÜ HABER !

Kaçırılan köy korucusundan kötü haber !

Hakkari'de teröristler tarafından kaçırılan köy korucusunun cesedi bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen köy korucusu 38 yaşındaki Nejdet Erener'in cesedi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan köy korucusu evli ve 5 çocuk babası Nejdet Erener'in evine gitmemesi üzerine yakınları yetkilileri arayarak kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür kendisinden haber alınamayan, yakınlarının "PKK'lılar kaçırdı" dediği köy korucusu Erener'in, bugün ilçenin Güngör Mahallesi'ndeki metruk bir binada cesedi bulundu. Erener'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA
94
-
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Türk bayrağına çirkin saldırıTürk bayrağına çirkin saldırı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
Sahnede 'minik' küfür kriziSahnede 'minik' küfür krizi
Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecekAsena, internetteki cesur pozlarını sildirecek
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS