Kaçtığı iddia edilen terörist aranıyor !

İzmir Adliyesi'ne yönelik terörist saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda 2 terörist öldürüldü. 1 teröristin kaçtığı iddia ediliyor. Kaçtığı iddia edilen teröriste ilişkin arama çalışmaları sürüyor. Alçak saldırıda ilk şüpheli terör örgütü PKK.

İzmir Adliyesi’ne teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir adliye çalışanı şehit oldu.

Saldırıyı yapan 3 teröristten 2’si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı. Teröristlere ait 1 Kalaşnikof, RPG7 roketatar ve 8 el bombası ele geçti.

SİYAH MOTLU, BEYAZ BERELİ

Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.65 - 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.