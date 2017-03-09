Kadıköy'de sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi

Kadıköy'de dövmecilik yapan Güray Tan Mısır (45), pazar günü rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mısır, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altında tutulan Mısır, kurtarılamadı. Mısır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yakınları, Güray Tan Mısır'ın kış aylarında İstanbul, yaz aylarında ise Antalya Olimpos'ta dövmecilik yaptığını, çok sevdiği Olimpos'ta defnedilmeyi vasiyet ettiğini, bu isteğini yerine getirerek Mısır'ın cenazesini Olimpos'ta toprağa vereceklerini söyledi.

Polis ekipleri, Mısır'ın, sahte içkiyi temin ettiği öne sürülen B.Ç'yi gözaltına aldı. B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.