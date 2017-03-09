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KADIKÖY'DE SAHTE İÇKİDEN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kadıköy'de sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi

Sahte içki içerek hayatını kaybeden 45 yaşındaki Güray Tan Mısır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kadıköy'de dövmecilik yapan Güray Tan Mısır (45), pazar günü rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mısır, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altında tutulan Mısır, kurtarılamadı. Mısır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yakınları, Güray Tan Mısır'ın kış aylarında İstanbul, yaz aylarında ise Antalya Olimpos'ta dövmecilik yaptığını, çok sevdiği Olimpos'ta defnedilmeyi vasiyet ettiğini, bu isteğini yerine getirerek Mısır'ın cenazesini Olimpos'ta toprağa vereceklerini söyledi.

Polis ekipleri, Mısır'ın, sahte içkiyi temin ettiği öne sürülen B.Ç'yi gözaltına aldı. B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AA
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