Elvan Göknel Karaçay

Ben kadınları anne veya değil diye ayırmam. Yeter ki insan! olsun. Zaten kalbi şefkatli olanın, ruhu evvel ezel annedir benim kitabımda.

Varsın çocuğu olmasın ineği vardır, köpeği vardır, kedisi vardır, mahallenin çocukları vardır, yeğenleri vardır. Şartmıdır dokuz ay karnında taşıması. Kadın kadındır yahu.

Esas mesele senin nasıl davrandığın kadınına. Sudan sebeplerle o kahrolası elin kalktı mı, adam değilsin ki sen. Ottan farkın yoktur bu durumda.

Kadın naiftir, ipektir, yeri geldi mi erkekten daha erkektir. Evin, damın direğidir.

Kadın özgürlüktür. Aa şaşırmayın özgürlük pek yaraşır ona. Sesi gür çıkarsa korkmayın, vardır bi bildiği.

Onunla hayat çiçektir. Hırpalayıp, hor görüp soldurmayın.

Gölgelerle en iyi raks etmeyi bilendir. Gölge ne ola ki derseniz; yokluktur, iki yakayı bir araya getirmektir, yeri gelince susmaktır, mutsuzluğu örtmektir, üç maymunu oynamaktır, boş tencereyi dolu eylemektir, bu liste böyle uzar gider. Boşuna mı demişler, 'yuvayı dişi kuş yapar' diye.

Bunun tersi yok mudur derseniz oooo, o kadar çok ki. Ama ona da hiç sordunuz mu 'neden' diye. Hele bir sorun ondan sonra tekrar konuşalım.

Kadının yok sayılmadığı, eksik etek denmediği, sırtından sopayı karnından sıpayı gözüyle bakılmadığı gün 8 Mart anlamlı olacaktır benim gözümde.

Yeri gelmişken Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen kahraman Türk kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Atamızı doğuran Zübeyde anneyi unutmak ne mümkün. Ruhu şad olsun.

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BİR FİLM, HIDDEN FIGURES (GİZLİ SAYILAR)...

Fragmanını izlediğimde, hım bu filmi izlemeliyim diye not etmiştim aklıma.

Gerçek hikayeden kurgulanan konusuyla enfes bir film. Kevin Costner'ın da oynadığını fakat fazlaca ön plana çıkmadığını söyleyebilirim.

İzledikten sonra, dostlarınıza anlata anlata bitiremiyeceğinizi düşünüyorum. Keza ben Cuma gününden beri kimi görsem bu filmi anlatıyorum.

Film 1960'lı yıllarda Amerika'da geçiyor. O yılların nefes kesen Amerikan arabaları, dönemin müzikleri beni benden aldı.

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson adındaki üç siyahi kadının NASA’daki çalışmalarını ve gerçek birer “dâhi” olarak adlarını tarihe yazdırmaları anlatılıyor.

Film sadece NASA'da geçmiyor. Üç zenci kadının gündelik hayatta yaşadıkları zorluklar, hoşluklar, aile hayatlarına da yer veriliyor.

Filmde o dönemde yürürlükte olan siyahilere uygulanan ayrımcılığın etkisi size tokat gibi çarpıyor.

Ben izledim beğendim, bakalım izlerseniz siz nasıl bulacaksınız.

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GOLDEN ÇETESİ..

Bodrum'da terkedilen 12 tane Golden Retrieve cinsi köpeği sahiplenen Şenol Kaptan geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

Altın kalpli Şenol Kaptanın mekanı cennet olsun. O köpekler ne olacak diye düşünürken ben, bu sabah güzel haber geldi.

İnstagram'da yıllardır severek takip ettiğim Işkın Moğol Alçı evde ki onlarca köpeğine rağmen, bu çeteyi yasal olarak sahiplenmiş.

Hay bin yaşa sevgili Alçı. O kocaman yüreğinden öpüyorum.

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Sevgili Evren haftamız; sağlıkla, bollukla, huzurla, bereketle, neşeyle, ferah, refah geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.