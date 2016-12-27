KADIN CANLI BOMBAYI LİNÇ EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Kadın canlı bomba mafya tarafından linç edilerek feci şekilde öldürüldü.

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Nijerya’da sığır pazarında katliam yapmak üzere gelen kadın canlı bombanın girişimi başarısız olunca kadının cezasını mafya kesti.

Kasuway Shanu sığır pazarına üzernde bomba düzeneği olan yelekle gelen kadın isetğine ulaşamadı. Yeleğindeki bir aksaklık bombanın patlamamasına neden oldu.

Ancak kadının bomba patlatma girişiminin hemen ardından arkadaşı olan bir başka kadın canlı bomba kendini patlattı. Neyse ki olayda kendisi hariç kimse ölmedi.

Ancak durumu fark eden halk kendi cezasını kendi kesti. Bölgenin mafyası sayılan bir grup kadını linç ederek öldürdü. Polis oldukça kalabalık olan pazarda ilk canlı bombanın başarılı olması durumunda büyük bir facia yaşanacağını söyledi.

Güvenlik güçleri saldırıyı terör örgütü Boko Haram’ın gerçekleştirdiğine inandıklarını açıkladı. Görgü tanıkları olay sonrası her yere kol ve bacak parçalarının dağıldığını, ortalığın kan gölüne döndüğünü belirtti.

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