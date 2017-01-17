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KADIN CİNAYETİNDE KAN DONDURAN İFADE

Kadın cinayetinde kan donduran ifade

Sivas'ta evinin önünde öldürülen 5 çocuk annesi kadının katil zanlısı yakalandı. Şahsın ifadesi kan dondurdu.

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Sivas'ta 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz'ı evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan bakkal 50 yaşındaki Fahrettin Y., polis ekiplerince yakalandı. Kadını, kendisini çocuklarını taciz etmekle suçladığı için öldürdüğünü ifade etti.

Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokakta oturan Fadime Yılmaz, dün sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan ve en büyüğü 13 yaşında, 4'ü kız, 1'i erkek 5 çocuğu sahibi Fadime Yılmaz'ın öldürülmesinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda evin bulunduğu sokak yakınlarındaki bakkalı işleten Fahrettin Y. şüpheli olarak aranmaya başlandı. Dün gün boyu işyeri ve ikamet adresinde bulunamayan şüpheli Fahrettin Y. bugün sabah saatlerinde polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu evine arka kapıdan girerken suç aleti ekmek bıçağı ile yakalandı. Sabaha kadar şehrin çeşitli noktalarında gezinti yaptığı belirlenen ve bekar olduğu öğrenilen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan ilk sorgulamada şüpheli Fahrettin Y., kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Şüpheli Fahrettin Y.'nin, sokakta öldürülmüş olarak bulunan Fadime Yılmaz'ı kendisini, 4 kızı ve 1 oğluna yönelik tacizlerde bulunduğu yönünde iddialarda bulunduğu için sinirlenip öldürdüğünü ifade etti. Fahrettin Y., ifadesinde bakkala gelen Fadime Yılmaz'ın çocuklarına iyi niyetli yardım ettiğini, ancak annesinin bunu farklı yorumladığını ileri sürdü. Fadime Yılmaz'ın kendisini çocuklarını taciz etmekle suçladığını ve bu iddialara sinirlendiğini anlatan şüpheli Fahrettin Y. sabah saatlerinde evden çıkan Fadime Yılmaz'ı takip ettiğini ve ardından da ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü dile getirdi. Cinayeti kendisine iftira atıldığı için işlediğini ileri sürdü. Öldürülen Fadime Yılmaz ile Fahrettin Y.'nin daha önce bu konuda tartıştıkları ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Sorgusu süren Fahrettin Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA
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