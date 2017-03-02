Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !

Düzce'de oturan 33 yaşındaki İ.T. sosyal medyadan taciz ettiği kadının eşi ve yakınları tarafından kaçırıldı. Kadın elbisesi giydirilip makyaj yapıldıktan sonra İ.T.'ye cinsel istismarda bulunup ormanda işkence yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. İ.T.'ye cinsel taciz görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı da ileri sürüldü.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde oturan işsiz İ.T., iddiaya göre İstanbul Kartal'da oturan 25 yaşındaki A.Y. adlı kadını, Facebook hesabından mesaj atarak rahatsız etmeye başladı. İ.T.'nin ısrarla mesaj göndermesine sinirlenen kadın, durumu eşine anlattı. Bunun üzerine aile İ.T.'yi kaçırmaya karar verdi.

KADIN ELBİSESİ GİYDİRİP MAKYAJ YAPTILAR

Yapılan plan üzerine A.Y., İ.T.'ye buluşmak istediğini söyleyerek ev adresini istedi. Kadının eşi A.Y. ve üvey babası A.T., geçen 22 Ocak günü buluşma noktası Gümüşova'da evinin önünde İ.T.'yi boğazına bıçak dayayıp araca bindirip kaçırdı.

Öfkeli koca A.Y. ve ailesi, Kartal'daki eve getirdikleri İ.T.'ye kırmızı kadın elbisesi, topuklu ayakkabı giydirip makyaj yaparak cinsel istismarda bulundu. Aile fertlerinin, bu sırada video da çekerek cinsel tacizi görüntüledi.

Bununla da yetinmeyen A.Y. ve ailesi, daha sonra İ.T.'yi Kartal'da ormana götürüp bir ağaca bağlayarak 2 gün beklettikten sonra buradan alarak Gümüşova'daki evine bıraktı.

HASTANEDE ABLASINA ANLATTI

Bir süre sonra bu olayın etkisiyle psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan İ.T., ailesi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen İ.T., tedavisi sırasında başına gelen olayı ablasına anlattı.

Ablasının durumu polise bildirip kardeşiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adreslerini tespit ettiği aile fertlerini gözaltına aldı.

Polis, İ.T.'ye yönelik işkence ve cinsel istismar videolarını da ele geçirdi. Şüpheliler A.Y., eşi A.Y., üvey babası A.T., annesi F.T., üvey kız kardeşi D.T., erkek kardeşi U.T. ve arkadaşı C.A.A., Düzce'ye getirildi.

Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.