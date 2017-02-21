  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
  • Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizi kurun da gelin
  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı
YEREL HABERLER
İstanbul \ Maltepe
Diğer İllerSitene Ekle

''KADIN İSTERSE'' TSKM’DE SAHNELENDİ

''Kadın İsterse'' TSKM’de sahnelendi

Sanat Mahsulleri Ofisi, “Kadın İsterse” isimli oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen oyunda, çalışmak isteyen bir kadının öyküsü anlatıldı. Geçen yılın en sevilen oyunlarından biri olan ve eleştirmenler tarafından tam not alan oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Mizah unsurlarıyla zenginleşen ve izleyicileri güldürürken düşündüren oyunda, kadının bir birey olduğu, isterse her şeyin en güzelini yapacağı vurgulandı. Musa Gönüllü’nün yazıp yönettiği, müziklerini İlker Kalender’in hazırladığı oyunda Sevgi Kalender, Musa Gönüllü, Nilgün Mutlu, Fatih Küçük, Nagihan Yıldız, Murat Kocacık, Yunus Temiz ve Ufuk Dağaşan rol aldı.

160
-
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardıEbru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı
Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözlerGüvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler
Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?
Mardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
Türk bayrakları çöpe atıldı !Türk bayrakları çöpe atıldı !
''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS