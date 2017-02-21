''Kadın İsterse'' TSKM’de sahnelendi

Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen oyunda, çalışmak isteyen bir kadının öyküsü anlatıldı. Geçen yılın en sevilen oyunlarından biri olan ve eleştirmenler tarafından tam not alan oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Mizah unsurlarıyla zenginleşen ve izleyicileri güldürürken düşündüren oyunda, kadının bir birey olduğu, isterse her şeyin en güzelini yapacağı vurgulandı. Musa Gönüllü’nün yazıp yönettiği, müziklerini İlker Kalender’in hazırladığı oyunda Sevgi Kalender, Musa Gönüllü, Nilgün Mutlu, Fatih Küçük, Nagihan Yıldız, Murat Kocacık, Yunus Temiz ve Ufuk Dağaşan rol aldı.