Kadın otobüs şoförünün zor anları

Adana'da Büyükşehir Belediyesi Otobüsü, kadın sürücünün yolu şaşırması nedeniyle çamura saplandı. Yolcular 1 saat boyunca otobüsün çamurdan çıkartılmasını beklemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fevzipaşa-Balcalı hattında sefer yapan toplu taşıma aracı sabah 07.00'de duraktan çıkıp Balcalı'ya doğru yola çıktı. Kadın sürücü Denizli Mahallesi Ray Sokak'a geldiği sırada sola dönmesi gerekirken yolu şaşırdı. Geri dönemeyen kadın sürücü bir sonraki sokaktan dönmek istedi ancak otobüsün sağ arka lastiği çamura saplandı. Kadın sürücü çamurdan otobüsü kurtarmak istedi ancak başaramadı.

Bunun üzerine otobüsteki yolcular aşağı indi. Hastaneye giden iki kadın yolcu ise hasta oldukları için yardım gelinceye kadar çamura saplanan otobüste kaldı. Otobüste bulunan öğrenciler okula, hastalar ise hastaneye geç kaldı. Öğrenciler kadın sürücünün yolu şaşırdığını yanlış yerden devam ettiğini diğer sokaktan dönmek istediğini ancak dar olduğu için dönemediğini buradan da dönerken çamura saplandığını söyledi.

Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine iş makinesi geldi. Halat bağlanarak çekilen otobüs çamurdan kurtarıldı. Otobüs çamurdan çıkartılınca yolcular otobüse binip yolculuklarına devam etti.