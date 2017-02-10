Kadın polis saldırganı böyle vurdu

Çin’de hastaneye giren bir kişi doktoru rehin aldı. Güvenlik görevlisinin ikna çabalarına rağmen şahıs, doktoru serbest bırakmayınca bu kez devreye hemşire kılığındaki bir kadın polis girdi. Saldırgan polisin uzattığı ilacı içtiği sırada rehine kaçmaya başladı. O sırada silahını ateşleyen kadın polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
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