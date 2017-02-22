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KADININ YOLUNU KESİP KAÇIRDILAR

Kadının yolunu kesip kaçırdılar

Meksika’nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.

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Otomobilin önünü kesen 4 kişinin silahlı tehdidiyle karşılaşan kadın direnmek istese de önce aşağı inmek zorunda kaldı, ardından da apar topar diğer araca bindirildi.

Kadın ve kendisini kaçıran kişilerin bindiği otomobil hızla bölgeden uzaklaştı.

İHA
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