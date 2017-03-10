Kadınlar Günü'nde otobüste iğrenç taciz

Kadınlar Günü etkinliklerinin yapıldığı 8 Mart’ta Ankara’da bir hemşire otobüste taciz edildi. Yer değiştirmesine rağmen tacizden kurtulamayan N.A.’yı, olaya müdahale eden bir sivil polis kurtardı.

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara’da, özel bir klinikte hemşire olarak çalışan N.A., önceki gün sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Araçta yer olmaması nedeniyle N.A., ayakta bir kenarda bekledi.

YER DEĞİŞTİRDİ AMA TACİZDEN KURTULAMADI

Otobüse birkaç durak sonra Ö.Y. bindi. N.A.’nın bulunduğu yere doğru gitti ve N.A.’nın arkasında bir yerde durdu. Daha sonra N.A.’yı cinsel organıyla taciz etmeye başladı. N.A. yer değiştirdi ancak Ö.Y. peşinden giderek tacize devam etti.

DURUMU SİVİL POLİS FARK ETTİ

Otobüste bulunan bir sivil polis, durumu fark ederek Ö.Y.’yi engelledi. Otobüs, Ulus’ta bulunan Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi önünde durduruldu.

Olay nedeniyle sinirleri bozulan N.A.’nın şikâyetçi olması üzerine, Ö.Y. gözaltına alındı. Aynı gün Ankara Adliyesi’ne götürülen Ö.Y., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hâkim Sezer Söylemez, polis ve mağdur hemşirenin beyanlarını dikkate alarak, tacizci Ö.Y.’nin “cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ö.Y., Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

''SENİ UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUM, SÜREKLİ BAYANLARI TACİZ EDİYORSUN''

Yaşadığı tacizi ayrıntılarıyla polise anlatan hemşire N.A., “Otobüste bulunan sivil polis memuru, şahsa müdahale ederek ‘Yeter dur artık, seni uzun süredir takip ediyorum, sürekli bayanları taciz ediyorsun’ dedi. Ben ağlıyordum. Şikâyetçi olduğumu söyleyince polis otobüsü karakolun önünde durdurarak, şüpheliyi merkeze götürdü” dedi.

Olayın tanığı polis memuru da ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı:

“Farklı kadınlara da yaklaşması üzerine şahsı uyardım. Bu esnada N.A. isimli kadın ağlayarak tacize uğradığını söyledi. Şikâyetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis merkezi önünde otobüsü durdurdum. Şüpheliyi merkeze teslim ettim.”