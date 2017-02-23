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KADINLAR SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Kadınlar sokak ortasında birbirlerine girdi

ABD'nin Teksas eyaletinde sokak ortasında kavga eden kadınlar görenleri şaşkına çevirdi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde çekildiği tahmin edilen görüntülerde, sokak ortasında birbirine giren kadınların kavgası anbean kameralara yansıdı.

Yumruk ve tekmelerin havalarda uçuştuğu kavgayı çevredekiler de ayıramadı. Hatta kavgaya karışan kadın sayısı daha da arttı.

Kadınların kıyafetlerinin de yırtıldığı kavganın yaşandığı sokağa polis de intikal etti.

Polis de tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Neden çıktığı bilinmeyen kavgayı başlatan iki kadının gözaltına alındığı öne sürüldü.

Olayın yaşandığı Austin kenti, 'çılgın partiler' sonucunda çıkan sokak kavgalarıyla tanınıyor.

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