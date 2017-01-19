KADİR GÜNTEPE KATALOGDAN EVLENDİ İDDİASI

Kadir Güntepe katalogdan evlendi iddiası

FETÖ'den gözaltına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe'nin FETÖ'nün kataloğundan evlendiği iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FETÖ'den gözaltına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı. Kadir Güntepe'nin örgüt içinde gizliliğin sağlanması için eşini FETÖ'nün kataloğundan seçtiği ortaya çıktı. İşte Kadir Güntepe'nin evliliğiyle ilgili iddialar...

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı. Mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında öncek gün Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde yakalandı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi. Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güntepe örgüt içindeki gizliliğin sağlanması amacıyla katalog evliliği yaptı. 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye çağırılan Güntepe'nin, savcılığa gitmemesi ve rapor alarak son görev yerine başlamaması nedeniyle kaçma şüphesine karşı gözaltına alınıdğı öğrenildi.

İMAMLA GÖRÜŞMÜŞ

Güntepe'nin, FETÖ'nün kaymakamlar imamı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski genel sekreteri Hüseyin Özyurt'la 33 kez telefonda görüştüğü tespit edildi. Güntepe'nin 2012 ile 2015 yılları arasında görev yaptığı ilçelerdeki imamlarla sık sık yüz yüze görüştüğü de belirlendi. Öte yandan PKK karşıtı attığı tweetlerlle gündeme gelen Güntepe'nin 16 Temmuz gecesi saat 01.30 a kadar sessiz kalması dikkat çekti. Güntepe'nin tweetinde FETÖ'nün geçmemesi de dikkat çekti.

Yeni Şafak
5174
Doğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke ettiDoğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke etti
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
AÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyorAÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyor
4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS