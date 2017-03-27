  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Sinan Oğan'ın toplantısında arbede çıktı
  • Devlet Bahçeli: ''Ülkücüyüm diyen...''
  • Erdoğan'dan yine olay olacak ''Hayır'' çıkışı

KADİR İNANIR UZUN ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYÖR

Kadir İnanır uzun aradan sonra geri dönüyör

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır 6 yıl aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönüyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Usta oyuncu, eylül ayında yayınlanmaya başlayacak “Ali Ekber Cevahir” dizisinde ‘Galatalı Eşref’ adlı kabadayıyı canlandıracak.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2011 yılında ekrana gelen “İzmir Çetesi”nin sona ermesinin ardından dizi setlerinden uzaklaşmıştı. Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre; Aldığı tüm teklifleri geri çeviren İnanır’ı sonunda yakın bir dostu ikna etti. Usta oyuncu, yapım şirketi Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’un dizi teklifine “evet” dedi.

EYLÜLDE BAŞLIYOR
Kadir İnanır, Gold Film’in yapımcılığında çekilecek “Ali Ekber Cevahir” adlı diziyle ekrana dönecek. Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul’un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref’i canlandıracak. Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazdığı dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Üç kızı bulunan Eşref’in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Hürriyet
407
-
CHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladıCHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladı
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
Bonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruzBonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruz
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS