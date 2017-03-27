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KADİR İNANIR'DAN YILLAR SONRA BİR İLK

Kadir İnanır'dan yıllar sonra bir ilk

Usta oyuncu Kadir İnanır, sonbaharda yayına girecek 'Ali Ekber Cevahir' dizisinde 'Galatalı Eşref' adlı kabadayıya hayat verecek.

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2011 yılında ekrana gelen "İzmir Çetesi"nin sona ermesinin ardından dizi setlerinden uzaklaşmıştı. Hürriyet'in haberine göre, aldığı tüm teklifleri geri çeviren İnanır’ı sonunda yakın bir dostu ikna etti. Usta oyuncu, yapım şirketi Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’un dizi teklifine "Evet" dedi.

Galatalı Eşref'i oynayacak

Kadir İnanır, Gold Film’in yapımcılığında çekilecek 'Ali Ekber Cevahir' adlı diziyle ekrana dönecek. Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul’un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref’i canlandıracak. Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazdığı dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Üç kızı bulunan Eşref’in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak. 

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