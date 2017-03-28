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KADİR İNANIR’IN SEVGİLİSİNE 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI!

Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!

İnanır'ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olduğu sayıda yayınlanan haberler nedeniyle hapse mahkum edildi.

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Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'yle dayanışmak için bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte yayınlanan haberler nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması istenen Tiyatrocu Jülide Kural’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşen duruşmada tutuksuz sanık Jülide Kural ve avukatları hazır bulundu. Kural’ın 16 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır ve bazı oyuncular da salonda izleyiciler arasında yer aldı.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte Kural’ın avukatları dava dosyasının Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Duruşma savcısı bu talebin reddine karar verilmesini, sanık Jülide Kural’ın cezalandırılmasını istedi.

Kural söz alarak, gazeteci değil sanatçı olduğunu, basın ve ifade özgürlüğüne önem verdiğini, kapatılan Özgür Gündem Gazetesiyle dayanışmak için genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığını söyledi. Bu görevi gerçekleştirdiği gün çıkan haberleri takip etmediğini ve bu haberlerden bilgi sahibi olmadığını belirten Kural, beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Jülide Kural’ı “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Hapis cezasını erteleyen mahkeme, ayrıca Kural’a “terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak” suçundan 6 Bin TL adli para cezası verdi.

İHA
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