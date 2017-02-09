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KADİR TOPBAŞ MÜJDEYİ VERDİ !

Kadir Topbaş müjdeyi verdi !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Kabataş - Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunun ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, günde 1 milyon yolcu taşıyacak Kabataş - Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunun 2018 yılının 2. yarısında tamamlanacağını açıkladı.

GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında tünel çalışmalarının yüzde 75,5'İ tamamlandı. Mecidiyeköy'den Teksilkent'e uzanan tüneller Eyüp'te bulunan Veysel Karani durağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle birleşti. Kabataş'tan Mecidiyeköy'e oradan Mahmutbey'e uzanan 2 etaptan oluşan hat hakkında bilgi veren Topbaş, "24.5 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Mahmutbey'den çıkan bir kişi Kabataş'a 31,5 dakikada ulaşacak" dedi.

HAT 8 İLÇEYİ BAĞLIYOR

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar ilçelerinden geçen hattın 19 istasyondan oluşacağını belirten Topbaş, "Hattı iki etaplı olarak ihale ettik. Bu hattın maliyeti 3. 7 milyar TL "dedi. Çalışma kapsamında köstebek adı verilen 5 adet TBM aracının çalıştığını belirten Topbaş, projenin bitiş tarihine ilişkin "2018'in ikinci yarısında bitirilmesini hedefliyoruz. 2018 yılı sonunda günde 1 milyon yolcu taşıyan bir hat haline gelecek" dedi.

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İŞÇİLER TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Konuşmanın ardından 1 yıldan fazladır yeraltında çalışan ve Mecidiyeköy istasyonundan yeraltına giren tünel delme makinesi (TBM) duvarı delerek yüzeye çıktı. Alkışlar eşliğinde yapılan çalışma sonrasında işçiler TBM aracının üstünde Türk bayrağı açtı.

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO ENTEGRASYON NOKTALARI

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Kabataş istasyonunda Kabataş- Taksim füniküleri ve Eminönü-Kabataş tramvayı ile, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ile, Karadeniz mahallesinde Topkapı- Sultançiftliği hattı ile, Mahmutbey istasyonunda Bağcılar(kirazlı)-Başakşehir hattı ile entegre olacak.

MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY 26 DAKİKA OLACAK

Entegrasyonun ardından ulaşım süreleri Beşiktaş-Mecidiyeköy 5.5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7.5 dakika, Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25.5 dakika Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş -Mahmutbey 31.5 dakika Mahmutbey-Yenikapı 39.5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 48.5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen 95.5 dakika olacak.

SÜRÜCÜSÜZ 300 ARAÇ ÇALIŞACAK

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda Üsküdar-Ümraniye metro hattında olduğu gibi 300 adet sürücüsüz araç kullanılacak. Bu araçlarda durağa varış sürelerini ve güzergah haritalarını gösteren LCD ekranlar yer alacak. Engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanan araçlarda cep telefonu şarj üniteleri olacak. Öte yandan Mecidiyeköy Mahmutbey hattında kullanılacak metro vagonlarının yüzde 50'si milli üretim olacak.

DHA
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