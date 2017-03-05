Kadir Topbaş'ın çılgın projesi ihaleye çıkıyor

İstanbul Boğazı’nın iki yakasını ilk kez karadan birleştirecek olan ve denizin 46 metre altından geçmesi planlanan yaya tüneli projesi, 27 Mart 2017 tarihinde yapılacak ihaleyle start alacak. Kabataş ve Üsküdar sahillerini birleştirecek olan, 2 kilometrelik tünelden yayalar isterlerse yürüyen bantlarla, isterlerse bisikletleriyle, isterlerse elektrikli araçları kullanarak geçebilecek. Tünelin çapı 12-15 metre arasında olacak.

Yaya tüneliyle ilgili olarak sondaj çalışmalarının ihalesi geçen yıl aralık ayında yapılmıştı. İhale şartnamesine göre sondaj çalışmalarının 12 Mart 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.