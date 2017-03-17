Kadir Topbaş'tan İstanbul'a 3 müjde birden

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada metrobüs hattının Silivri'ye kadar uzatılması için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece'ye metro ve teleferik hattı müjdesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. İstişare toplantısına Başkan Kadir Topbaş'ın yanı sıra meclis üyeleri, ilde görev alan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında konuşma yapan Topbaş, Büyükçekmece halkına ulaşım konusunda müjde üstüne müjde verdi.

Kadir Topbaş'tan Büyükçekmece'ye metro müjdesi

İstanbul'da ciddi ölçekte metro inşaatlarıyla çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Topbaş, "Yapılacak olan 80-90 kilometre metronun ihalesini yaptık. Bugün toplantıda arkadaşlarım bahsetti, kararları verilmiş. Artık 7 tane havarayla birlikte bir sistem devreye giriyor. Arkasından yeni ihale aşamalarına giriyoruz. Bunlardan bir tanesi Bakırköy'den Sefaköy'e kadar gelecek metronun devamı olarak da Sefaköy'den TÜYAP'a kadar bir metro için çalışıyoruz. TÜYAP dediğim Büyükçekmece'ye kadar metro yapılacak. Bu çalışmaların projeleri bitti, artık ihale aşamalarına doğru giriyoruz" diye konuştu.

"Silivri'ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz"

Büyükçekmece'nin merkez sorunlarını gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Topbaş, "Büyükçekmece'de merkezdeki sıkıntıyı giderdik, köprü çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışma ile orada bir rahatlık oluştu. Şimdilik Silivri'ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz. Arkasında da 32,5 kilometre metronun projelendirmesini yapıyoruz. Aynı şekilde Esenyurt-Avcılar hattıyla ilgili de bir çalışmamız var. 32 kilometre 13 istasyon olarak yapılan hat da kısmen Büyükçekmece'den geçiyor. Bu da önemli ulaşım aksı oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Başkan Topbaş'tan teleferik müjdesi

"Büyükçekmece sahilden TÜYAP'a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik çalışmamız var" diyen Topbaş, "Geldiniz bir metrobüsle veya metroyla sahile ineceksiniz, hemen teleferikle inip evinize gideceksiniz. Bunlar bize yetki veren insanların emekleri, bunları sizler yapıyorsunuz. Sizler bizi buraya getirdiniz, görev verdiniz ve sizlerin kararlarıyla bunlar yapılıyor" dedi.