KADİR TOPBAŞ'TAN "KAR" AÇIKLAMASI

Kadir Topbaş'tan "kar" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, etkili kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) açıklamalarda bulundu. Topbaş, "kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar" dedi.

Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek " Şu an İstanbul'daki barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

512
Bayburt'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralıBayburt'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!
FETÖ mağduru 931 pilot testten geçtiFETÖ mağduru 931 pilot testten geçti
Kuzey Kore lideri dünyayı şaşrttıKuzey Kore lideri dünyayı şaşrttı
Trump'tan şaşırtan Rusya açıklamasıTrump'tan şaşırtan Rusya açıklaması
Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldıTelefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı
3 kez hata yapan TV kapatılacak !3 kez hata yapan TV kapatılacak !
Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...
ATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandıATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS