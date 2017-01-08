Kadir Topbaş'tan "kar" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) açıklamalarda bulundu. Topbaş, "kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar" dedi.
Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek " Şu an İstanbul'daki barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.