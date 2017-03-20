Kafede silahlı çatışma ! Çok sayıda yaralı var

Malatya'nın Kanalboyu Caddesi'nde bir kafede, iddiaya göre, haraç isteme meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Müşterilerin korku içerisinde kaçıştığı çatışmada ilk belirlemelere göre, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.