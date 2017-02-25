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KAFETERYADA SİLAHLI SALDIRI !

Kafeteryada silahlı saldırı !

Malatya'da bir kişi kakfeteryada silahlı saldırıya uğradı.

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Malatya'da bir kişi oturduğu kafeteryada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kanalboyunda bir kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre Ünal S. (89) isimli kişiye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Zanlı olay yerinden araçla kaçarken 2 ayağından yaralanan Ünal S. 112 Acil Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yerinde yapılan olay yeri incelemesinde 3 adet boş tüfek kartuşu bulundu.

Kafeteryada silahlı saldırı !

İHA
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