Kahraman otobüs şoförü

Gaziantep Üniversite Bulvarı'nda Cumhuriyet-GATEM hattında sefer yapan halk otobüsüne binen bir yolcu, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Önce halk otobüsünü yolun kenarına çeken sürücü, yolcuların müdahale ettiği kadının durumuna baktı. Kadının durumunun kötü olduğunu düşünen Kemal Yaşar, aracın kapılarını kapatarak, dörtlü ikaz lambalarını yakıp en yakın hastaneye doğru seyretti. Durması gereken durakları teğet geçen kahraman şoför, yolcu taşıdığı hattan çıkarak hastayı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi.

Trafik sıkıştığında da klakson çalarak, yol isteyen şoför Kemal Yaşar, kısa sürede hastaneye ulaştı. Hastane bahçesinde duran bir araca korna çalan sürücü, bayanın tepkisi üzerine ise acil hasta bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kadın aracına binerek, halk otobüsüne yol verdi.

Hastanenin acil servisi önüne gelen sürücü, hastane görevlilerine haber verdi. Yolcuların da yardımıyla otobüsten indirilen kadını sedyeye bindirdi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye alınan kadına ilk müdahalesi yapıldı.

Yaşananlar saniye saniye kaydedildi

Sürücü Kemal Kaya, kadını indirdikten sonra yolcularını da araca bindirdi. Tekrar güzergahına dönen Kaya, yolcularını gecikmeli de olsa, inecekleri duraklara taşıdı.

Araçta fenalaşan kadının otobüse ilk bindiği andan, fenalaşıp, hastaneye getirilmesine kadar uzanan yolculuk, otobüsteki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kahraman şoförün duyarlılığına şaşıran hastanedeki vatandaşlar da kadının dolmuştan indirilip, sedyeye bindirilmesini cep telefonları ile kayıt altın aldı.

Sağlık durumunu merak ediyor

Kahraman şoför, aracında hastalanan yolcuyu tanımadığını belirtti. Aynı durum yine başına gelse, tereddüt etmeden aynı davranışı sergileyeceğini belirten Kaya, "İsmini bilmiyorum. Hemen sedyeye bindirince, ben de geri dönmek zorunda kaldım. Sağlık durumu şu an nasıl onu da bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Bu yaptığım her insanın yapması gereken bir şeydir. Yarın yine başıma gelse, hiç düşünmeden yine hastaneye yetiştiririm" dedi.