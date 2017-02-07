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KAHRAMANMARAŞ'TA EVLAT CİNNETİ ! ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kahramanmaraş'ta evlat cinneti ! Anne ve babasını öldürdü

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç, anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü.

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Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde, 17 yaşındaki M.M., babası 45 yaşındaki Erol Mercimek ile annesi Elif Mercimek'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Afşin'e bağlı Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.M., gece henüz öğrenilemeyen nedenle av tüfeğiyle babası Erol ile annesi Elif Mercimek'i başlarına ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri çiftin cesediyle karşılaştı. Olayın ardından gittiği dayısının evinde; "Anne ve babamı öldürdüm" diyen M.M. ise dayısının ihbarıyla gelen jandarmalarca gözaltına alındı.

Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemenin ardından Erol ve Elif Mercimek çiftinin cesetleri, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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