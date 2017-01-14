Kahve ihalesine 900 bin lira teklif verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye tarafından 3 yıllık işletme ihalesine çıkılan bir kahvehanenin açık artırmasına katılan bir girişimci, şartnameyi okumayınca yıllık olarak düşündüğü fiyatı aylık bedel olarak teklif etti.

Torbalı Belediyesi, şifalı olduğuna inanılan su kaynağı nedeniyle çok sayıda ziyaretçinin geldiği Dağtekke Mahallesi'ndeki kahvehanenin 3 yıl süreli işletmesi için ihaleye çıktı.

Belediye Meclis Salonu'nda, aylık bedel üzerinden ve 630 lira rayiçle açılan ihaleye, eski işletmeci Nevzat Aydın, Erdal Şahin ve Şükrü Bardak katıldı.

Açık artırma usulü başlayan ihale, tekliflerin 20 bin liraya ulaşmasının ardından kapalı zarf usulü şeklinde devam etti. İhaleyi 25 bin lira teklif ederek kazanan Nevzat Aydın, ödemesi gereken bedelin 3 yıllık 900 bin lira olduğu ifade edilince adeta şok oldu.

Aydın, gazetecilere, ihalede yanlış anlama olduğunu, iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahvehanenin yıllık bedel üzerinden yapılan 3 yıl önceki ihalesini kendisinin kazandığını kaydeden Nevzat Aydın, "Önceki ihaleler yıllık bedel üzerinden yapılıyordu, şartnameyi okumadım ama bu ihalenin de öyle olacağını düşündük. Bu sefer ihale aylık olarak belirlenmiş. Aylık 25 bin lirayı kabul etmiş oldum. Ama ben bu parayı ödeyemem." dedi.

Aydın, ihalenin iptal edilmemesi halinde yaklaşık 5 bin liralık teminatını yakarak kiralamadan vazgeçeceğini de ifade etti.

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Hüseyin Karaman ise kahvehanenin aylık kiralanacağının şartnamede yazıldığını ve ihaleye katılacaklara günler öncesinden ulaştırıldığını dile getirerek, "İhalenin iptal edilmesi kanunen mümkün değil. Ancak ihaleye katılan ve kazanan şahıs kahvehaneyi kiralamaktan vazgeçerse teminat bedeli yanar. Daha sonra yeniden ihaleye çıkılır." diye konuştu.