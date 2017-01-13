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KALDIRIMDAKİ KADINI EZİP DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaldırımdaki kadını ezip dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu.

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İstanbul Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Y. direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Burada yürüyen Emine T.'ye çarpan otomobil Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü bağlayan dereye uçtu. Sürücü Burak Y., denize düşen otomobilden çıkarak kayalıklara ulaştı.

Kayalıklara savrulan Emine Topaç ise çevredekiler tarafından kayalıklardan çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Emine T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Emine T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Burak Y. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burak Y. 'ın polise, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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