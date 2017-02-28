Kaldırma işlemleri başladı ! Önlemler alındı...

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikası'nda, halkın ve işçilerin sağlığının tehlikeye atılmaması için asbest maddesine karşı önlemler alınarak, muhafaza ve izolasyon çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaldırılma işlemlerine başlanılan Maltepe Havagazı Fabrikası'nda, yıkım sırasında oluşabilecek asbest sızıntısına karşı önlemler alındı. İlk etapta asbest bulunmayan, garaj ve depo bölümünün yıkımı gerçekleştirildi.

Asbestli elektrik santrali binasının etrafına gerilen filenin dış kısmı, lif halindeki asbestin dışarı çıkmadan yapışması için mavi bir branda ile kapatıldı. Uygulamayla asbestin havaya karışarak yayılması engellenmiş olacak.

Muhafaza ve izolasyon çalışmalarının ardından, alanında uzman ve lisanslı asbest söküm ekipleri, fabrikanın elektrik santrali bölümünde asbestle temas eden parçaları söküp, üzerindeki asbestli tozları vakumlayarak ambalajlayacak.

Sökülen parçalar özel bir şekilde ambalajlandıktan sonra yine lisanslı ve özel kamyonlara yerleştirilecek. Sökülen asbestli parçalar, lisanslı şoförlerin kullandığı özel taşıma lisansı olan kamyonlarla İzmit'te bulunan bir firmaya götürülerek burada imha edilecek. Fabrikada bulunan asbestli alan tamamen kontrol altına aldıktan sonra söküm işlemleri sona erecek.

BAŞKAN GÖKÇEK: YIKIMI UZMAN EKİP GERÇEKLEŞTİRECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, Maltepe Havagazı Fabrikası’nı yıkmak için çalışmalara başladıklarını ve özel ihale edilen uzman bir ekibin gerçekleştirieceğini açıkladı. Gökçek, bu konuda her türlü önlem alındığını, sökülen parçaların imha için özel poşetlerle ve özel TIR’larla İzmit’e götürüleceğini bildirdi. Gökçek, işlemlerle ilgili olarak, ’Ankara’yı ileride maruz kalınacak bir sıkıntıdan, sızıntıdan korumak için yapılan bir operasyon" dedi.

Fabrika’nın yıkımıyla ilgili ve yapılan işlemlerle ilgili fotoğrafları gösteren Başkan Gökçek, "Oradaki mevcut asbest kaçağının bir an önce ortadan kaldırılması kurul kararıyla alındı. Orası şimdi, gerekli teknik özelliklere uyulmak kaydıyla ortadan kaldırılıyor. Bunu özel ihale ettik. Bu konuda ehliyetli olan bir firma vardı, o girdi. O firma özellikle burada bu işleri yaparken de özel kıyafetler giyerek yapıyor. Ayrıca üzerine özel bir file geriliyor ve brandalarla kapatılıyor, herhangi bir kaçak olmaması için. Daha sonra buradaki borular kesildikten sonra, önü ve arkası tamamen özel naylonlarla hava almayacak tarzda kapatılacak"

ÇEVRE SAĞLIĞI UYARISI

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu da, Ankara’da yıllardır atıl durumda bulunan ve içinde kanserojen madde asbest bulunan Maltepe Havagazı Fabrikası’nın usulüne uygun söküm yapılmadığı taktirde sadece söküm sırasında çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmayıp, asbest liflerinin yayıldığı yakın çevrede yaşayanlar için de risk oluşturabildiğini söyledi.

Birçok ülkede 1980 öncesi yapılan tüm binaların asbest açısından riskli kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ali Ali Kalyoncu, "İnsan sağlığını önceleyen bazı ülkeler daha temkinli davranarak bu tarihi 2000 yılı ve öncesi olarak dikkate almaktadırlar. Ülkemizde de Asbest kullanımının 2010 yılı itibariyle yasaklandığı göz önüne alınırsa, eski binalarda asbest riski yabana atılamayacağı aşikardır" dedi.

Asbestin, lifli yapıda inorganik bir madde olduğunu belirten Prof. Dr Ali Fuat Kalyoncu, "İnsan vücuduna genellikle solunum yoluyla girmekte ve başta akciğer olmak üzere birçok organda kanser dahil pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir. En sık karşılaşılan sağlık sorunları akciğerin katılaşmasına yol açan asbestozis hastalığı, akciğer kanseri ve malin mezotelyoma olarak adlandırılan akciğer zarı kanseridir. Asbest solunduktan sonra etkisi hemen ortaya çıkmadığı, hastalık oluşumu için yaklaşık 10-40 yıl gibi bir süreç gerektirdiği için başlangıçta tehlikenin farkına varılamamaktadır" dedi.

USULÜNE UYGUN SÖKÜM YAPILMALI

Prof. Dr. Kalyoncu, asbestli binaların mutlaka usulüne uygun şekilde söküm yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kalyoncu, ilgili yönetmelikte belirtildiği gibi sökümlerin deneyimli uzmanlar gözetiminde yine bu konuda uzman çalışanlar tarafından belirli şartlara riayet edilerek yapılması gerektiğini vurguladı.

AA & DHA