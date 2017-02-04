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KALKINMA BAKANI'NIN 'EVET' YÜZDESİ ŞAŞIRTTI

Kalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandumla ilgili olarak “Yüzde 90-95 diyen var, yüzde 85 diyen var. Maşallah tüm vatandaşlarımız 'Evet' diyor" ifadesini kullandı.

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Şanlıurfa’da esnaf ziyareti yapan Elvan, vatandaşlarla olan sohbetleriyle ilgili izlenimlerini “Şanlıurfa esnafını dolaştık. Evet dışında vatandaş başka bir şey bilmiyor” diye anlattı. Yurttaşların kendilerine çok önemli bir mesaj verdiklerini kaydeden Elvan, “Çok yüksek bir oran gördüm. Yüzde 90-95 diyen var, yüzde 85 diyen var. Maşallah tüm vatandaşlarımız evet diyor. Hatta buradaki ciğerci Halil İbrahim de ‘Kılıçdaroğlu’nun hayırına biz de evet diyoruz’ dedi. Kılıçdaroğlu’nu da evet demeye davet etti” diye 

DHA
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