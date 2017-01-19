Kalp krizinde erken uyarı sistemi

Söz konusu yazılım, organ yetmezliğini gösteren işaretleri bulması için kan testlerini ve kalp atışlarının seviyesini analiz edebilmeyi öğrendi. İngiltere Tıbbi Araştırma Konseyi'nde araştırmalarını yürüten ekip teknolojinin tedaviye daha çok ihtiyaç duyan hastaları saptayarak öncelik planlamasında etkili olabileceğini belirtti.



MRC London Institute of Medical Sciences'ta çalışmalarını yürüten araştırmacılar, pulmoner hipertansiyonlu hastalar üzerinde araştırmalar yaptıklarını ifade etti.



Akciğerlerdeki yüksek kan basıncı kalbe zarar vermesi sonucu hastaların yaklaşık üçte biri, tanı sonrasında beş yıl süresi içinde hayatını kaybediyor. Bazı tedaviler mevcut fakat ilaçlar, damarlara doğrudan enjeksiyonlar oldukça zorlu bir süreci oluşturuyor.



Ancak doktorların, doğru tedaviyi seçmek için, hastalaların ne kadar vakitlerinin kaldığına dair doğru tespit yapabilmeleri gerekiyor.



Yapay zeka temelli yazılım, 256 hastanın kalp MRI taramaları ve kan testi sonuçları ile çalıştı. Yapay zeka; organın yapısındaki 30.000 farklı noktanın hareketinde ölçüm yaptı.



Bu veriler sekiz yıllık hasta sağlık kayıtlarıyla birleştirildiğinde yapay zeka, hangi anomalilerin hastanın ölümüne yol açabileceğini belirledi. Üstelik söz konusu kayıpların ne zaman gerçekleşebileceğini de açığa vurdu. Söz konusu yazılım, 5 yıllık dönemde gerçeğe çok yakın değerlendirmeler yapıyor.



Yazılım, bir yıl sonra hayatta kalacak hastalar hakkında, yüzde 80 oranında isabetli tahmin yaptı.



Araştırma ekibinde yer alan Dr. Declan O'Regan, "Yapay zeka, hastaya özel tedaviye olanak sağlıyor. Bu nedenle, görüntüleme de dahil olmak üzere düzinelerce farklı testin sonuçları değerlendiriliyor. Tespitlere göre, en az zamanı kalanı kalan hastalara, en yoğun tedavi uygulanıyor" açıklamasını yaptı.



Araştırmacılar ayrıca, hangi hastaların kalp piline ihtiyaç duyduğunu, söz konusu yapay zeka yazılımı ile belirleyebilmek istiyor.



İngiliz Kalp Vakfı'ndan Dr. Mike Knapton, "Klinik uygulamada yazılımın bu heyecan verici kullanımı, ileride hekimlere, hastaların akciğer nakline ihtiyaç duymalarını önlemede yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

