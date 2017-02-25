Kamera kayıtları yalanı ortaya çıkardı

15 Temmuz gecesi helikopterle Doğan Medya Center’a baskın yapan darbeci askerlerden Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, “Ben de kandırıldım. Baskın sırasında bir odada televizyonda Erdoğan’ın konuşmasını duyunca durumu anladım ve teslim oldum” derken, o gecenin kayıtları, yalanlarını ortaya çıkardı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre 15 Temmuz kalkışma gecesi bir grup darbeci asker, Hürriyet gazetesi ile CNN Türk televizyonunun olduğu Doğan Medya Center’ı bastı. Hürriyet binasını basan darbeci askerlerin başında bulunan ve saat 05.10’da bacağından vurularak yakalanan Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, ifadesinde, Hürriyet’i bastıktan sonra televizyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk’teki konuşmasını dinleyince darbecilerden aldığı emirlere uymadığını söyledi. Oysa Erdoğan, Hande Fırat’ın kurduğu Facetime bağlantısıyla darbecilere karşı Türkiye’ye seslendiğinde saat 00.24’tü ve henüz Hürriyet’e baskın yapılmamıştı.



GÖREV, YAYINLARI DURDURMAK

Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, darbe girişimi gecesi Doğan Medya Center’a Sikorsky helikopterle inen 14 askerin başındaki en rütbeli isimdi. Verilen görev, ‘sıkıyönetim kararları’ gereğince Hürriyet ve CNN Türk’ü basarak yayınları durdurmaktı. Darbeci askerler, Hürriyet’te tüm çalışanları silah zoruyla alt kata topladı.



KİBARCA BASMIŞ: Süleyman Ahmet Kaya, İstanbul Başsavcılığı’nda Savcı Mehmet Akıllı’ya verdiği ifadesinde 1. Ordu Komutanlığı’ndan saat 00.00’da kalkan helikopterle Doğan Medya Center’a geldiklerini belirterek şunları söyledi: “Yanımda 6 asker vardı. Girdiğim yer Hürriyet binasıymış. Sivillerin zarar görmemesi için kibarca dışarı çıkmalarını istedim. Orada Genel Yayın Müdürü olduğunu söyleyen bir şahısla da görüştüm.



KALABALIK TOPLANDI: Dışarıda bir anda kalabalık toplandı. Bir odaya girdim. Olayı anlamaya çalışıyordum. İdare odası olduğunu düşünüyorum. Orada bir televizyon vardı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını duydum. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘TSK içinde bir grubun kalkışmasıdır, sıkıyönetim kararı yoktur’ diyordu. Ben durumu anlayınca teslim olmak istedim. Odadan çıkarken ateş edildi, dizimden ve baldırımdan vuruldum. Üzerime ateş edilmesin diye bana ateş edilen yerin ters istikametine 2 el ateş ettim. Bir süre sonra silahımı bırakıp teslim oldum.”



GEREKİRSE ÇATIŞMA EMRİ: İfadesinde, Hürriyet binasının içinde bulunduğu sırada üstleri ile telefon görüşmesi yaptığını da söyleyen Kaya, şöyle devam etti: “Zafer (Özleblebici) binbaşı ve Ahmet albay (Zeki Gerehan) bulunduğum mıntıkayı terk etmememi ve gerekirse çatışmaya girmemi söylediler. Ben çatışmaya girmedim. Cumhurbaşkanımızı dinledikten sonra olayın vahametini anlamıştım. Talimatları ve emirleri yerine getirmedim. Teslim oldum. Fetullah Gülen terör örgütü ve yapılanması hakkında bilgi sahibi değilim. Ben ve arkadaşlarımı sıkıyönetim kararı diye kandırdılar. Ellerindeki yazılı metni gördüm, okumaya fırsat olmadı. Böyle bir metin olduğunu biliyorum, haberlerde de yayımlandı. FETÖ çetesi bunu gizli olarak kendi yayımlamış, kandırıldığımızı düşünüyorum.”



'ATEŞ ETMEKTEN ÇEKİNMEYİN' DİYE EMİR VERMİŞTİ

15 Temmuz gecesi Hürriyet’i basan askerlerin başındaki Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya savcılıkta verdiği ifadesinde saat 00.00 gibi Selimiye’den helikopterle havalanıp kısa bir süre sonra Doğan Medya Center’in bahçesine indiklerini söylüyor. Ancak o geceki güvenlik kameraları kayıtlarına göre, helikopter saat 03.17’de otopark alanına indi. Silahlı 12 asker ve iki komutan güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip 7’şerli iki gruba ayrıldı.



Bir grup CNN Türk’e yönelirken diğer grup saat 03.23’te havaya ateş açıp güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek Hürriyet’e girdi. Hürriyet’e giren askerler içeridekilere “Kıpırdamayın” diye bağırdı. Askerlerin başında olan ve elindeki tabancayı emniyeti açık olarak sağa sola doğrultan yüzbaşı Kaya’yı sakinleştirmeye çalışan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, “Silah doğrultmayın biz gazeteciyiz, zarar veremeyiz size” dedi. Yüzbaşı ise “Şüpheli bir durumda ateş etmekten çekinmeyin” diye talimat verdi.



Hürriyet’teki darbeci askerleri etkisiz hale getirmek için saat 04.30’da Özel Harekât polisleri tarafından binaya gaz bombası atılarak operasyon yapıldı. Hürriyet’te, güvenlik kameralarının izlendiği odada gizlenen ve oradan dışarıdaki tüm gelişmeleri izleyen yüzbaşı Kaya ise polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine bacağından vurulan yüzbaşı daha sonra teslim oldu.