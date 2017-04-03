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KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI BES'LENİYOR

Kamu ve özel sektör çalışanları BES'leniyor

Türkiye genelinde bugünden itibaren 4 milyon kamu ve özel sektör çalışanı otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edildi.

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Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, bugünden itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek.

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanlar kademeli olarak katılacak. Sisteme yıl başında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, yarından itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini alacak.

Böylece yaklaşık 2.5 milyonu memur, 1.5 milyonu özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak.

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