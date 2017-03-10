Kamuda hangi kurum kaç personel alacak ?

Maliye Bakanlığı, başta sağlık, adalet, eğitim olmak üzere acil ihtiyaçları dikkate alarak personel alımına onay vermeye başladı. İlk aşamada bin 50 memur atamasına izin verildi. Sağlık Bakanlığı Nisan sonuna kadar toplam 4 bin kişi almayı planlıyor. Adalet Bakanlığı'nın 3 bin 500 hakim, savcı sınav süreci de sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yıl 30 bin kadro verildi. Sağlık Bakanlığı için yıl sonuna kadar 30 bin kişilik kadro öngörüldü.

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