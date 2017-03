Kamuda üst düzey alevi bürokrat var mı ?

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Tunceli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda, Alevi gençlere devlet kapısında iş verilmediği yönündeki eleştirilere, "Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil. Alevi kaymakamlar var, 2 il emniyet müdürümüz Alevi" yanıtı verdi.

Alevi gençlere kamuda iş imkanı verilmediği yönünüde hem sitem, hem de sorular üzerine Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu bölgeden gelen çocukların, hiçbir mülakatta torpilli olmadıkları halde, ben buradan bazı çocuklarımızın kaymakam olarak seçmiş birisiyim. İsim de verebilirim, ama şu an buna gerek yok. Bu isimleri ifşa etmenin anlamı yok. Ayrıca şu an Türkiye'nin 81 il emniyet müdürü içinde 2 emniyet müdürümüz Alevi. Hangileri olduğunu sormayın ama ben Alevi emniyet müdürü olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla devlet içinde böyle bir önyargı yoktur. Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil. Bu ülkenin bir bütün olarak ileriye doğru yürümesinde sizlerin de rolü var. Sizleri hesaba katmamış, hiçbir proje başarıya kavuşmaz. Dolayısıyla devletin her kademesinde öğretmeninden subayına kadar, albayından polisine kadar, hakimine, yargıcına kadar, her yerde olması gerektiğinin 3 puan altında 3 puan üstünde olması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak ben bu hükümette hem bakanlık yapmışım, hem de şu an bakan yardımcısıyım ve bunun da gereğini yerine getirmiş birisiyim. Belki istediğiniz kadar olmuyor, olabilir ama ben şunu diyeyim; Tunceli'de yetişmiş olan veya Alevi olan bir kardeşimizin devletin bir kademesinde Alevi olduğu için veya Tuncelili olduğu için red edilmesine asla gönlüm razı değil. Öyle birşey yok zaten, olamaz da. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir durum devlet içinde asla olmaz."