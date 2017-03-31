Kamuda ve özel sektörde BES başlıyor

Kamu ve 250 üzerinde çalışanı bulunan özel sektör kurumları, 1 Nisan'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) giriş yapacak. 1 Ocak'ta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör işyerlerinde başlayan sistemde, böylece ikinci aşamaya geçilmiş olacak. İkinci aşama ile 2.5 milyon memur ile 1.5 milyon özel sektör çalışanı olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişinin sisteme geçişi sağlanacak. Sistemde kalanlar hem devlet katkısı teşviklerinden yararlanacak hem de emeklilikte ikinci maaşa kavuşacak. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2017 başı itibariyle başlayan ilk aşamada otomatik BES'e dahil olanların sayısının 763 bini bulduğunu, fon tutarının ise 104.5 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Otomatik katılımın avantajlarından kamu ile 250 ve üzerinde çalışanı olan özel sektör çalışanlarının da yararlanmaya başlayacağını belirten Sincek, "Yüzde 25 ve bin lira tutarında ek devlet katkısı sağlanacak" dedi.

.