KAMUYA TL İLE TAHSİLAT ZORUNLULUĞU

Kamuya TL ile tahsilat zorunluluğu

Resmi Gazete’de dün yayınlanan KHK ile alınan kararlar arasında TL’nin kullanımını artırmaya yönelik düzenlemeler de var. KHK ile kamuya TL’yle tahsilat zorunluluğu geldi

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OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınmasına yönelik Kanunu Hükmünde Kararname (KHK) ile ekonomide bir dizi karar alındı. KHK ile Türk Lirası’nın kullanımını artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe gidildi. KHK ile kamuya TL’yle tahsilat zorunluluğu geldi.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, KİT’ler, özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilecek. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyecek.

 

 

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