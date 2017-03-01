Kamyonet takla attı: 1 ölü

Kaza, önceki gece Yavuzeli ilçesi Karadağ geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli'den Araban istikametine seyreden 02 FN 168 plakalı kamyonetin sürücüsü Engin Doğan direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri halı yüklü kamyonetin sürücüsü Engin Doğan'ın (29) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Engin Doğan'ın cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kamyonetin çekici yardımı ile çekilmesiyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.