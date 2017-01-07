KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN ELİNİ KULLANDI

Kamyonete çarpmamak için elini kullandı

İstanbul’da yolda kalan bir taksi sürücüsünün, buz tutan yolda kamyonete çarpmamak ve daha rahat ilerleyebilmek için elini kullandığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul’da etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı ve buz tutan yollar nedeniyle kazalar kaçınılmaz hale geldi. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndan kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden ticari taksiye arkadan gelen araç çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. O an takside bulunan yolcu Ahmet Ekmen de olay yerine gelen polislere kazayla ilgili bilgiler verdi.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle ara sokaklarda yaşanan kar yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kontrol etmede zorluk yaşadı.

Yolda kalan bir taksi şoförünün yöntemi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Taksi şoförünün buz tutan yolda kamyonete çarpmamak ve daha rahat ilerleyebilmek için elini kullanması kameralara yansıdı.

İHA
1581
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
John Kerry'den şok DEAŞ itirafıJohn Kerry'den şok DEAŞ itirafı
BEDAŞ'tan elektrik kesintisiBEDAŞ'tan elektrik kesintisi
Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldıAtatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Hikmet Karaman'dan olay sözlerHikmet Karaman'dan olay sözler
Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !
İçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldıİçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldı
TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS