Kan donduran olay ! Kendini yaktı, videoya çektiler

İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Yunanistan'ın Sakız Adası'nda dün dehşete düşüren görüntüler çekildi.

Bir hafta önce adaya ulaşan ve Vial göçmen kampına yerleştirilen bir Suriyeli erkek sığınmacıya, sınırı dışı edileceği bildirildi.

Geriye dönmeyi kabul etmeyen 29 yaşındaki erkek, üstüne benzin döküp kendini ateşe verdi.

Vücudunun neredeyse tamamı yanan sığınmacının görüntülerini, kamptaki diğer göçmenler Twitter üzerinden paylaştı.

Alevler içinde kalan sığınmacıya yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken, Yunan haber ajansı ANA-MPA sığınmacının hayati tehlikesinin bulunduğunu bildiriyor. Ağır yaralı sığınmacının tedavi için başkent Atina'ya getirilmesi bekleniyor.

Sığınmacıya yardım etmeye çalışan resmi görevlilerin de vücutlarında yanıklar var. İki yetkili, hastanede tedavi görüyor.

Resmi verilere göre, Sakız'da 3 bin 500'ün üzerinde sığınmacı bulunuyor.

Suriye'de yedinci yılına giren savaşta milyonlarca sivil ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Başta Türkiye olmak üzere Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere sığınan Suriyelilerin bazıları Avrupa ülkelerine gitmek için Ege veya Akdeniz'i botlarla aşmayı denedi. Binlerce göçmenin boğularak öldüğü felaketlerin yanında birçok göçmen de Yunanistan ve İtalya gibi ülkelere ulaşmayı başardı.