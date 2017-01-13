Kanada Başbakanı İsmaili mezhebine mi üye oldu?

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İsmaili mezhebinin lideri Ağa Han’a ait bir adaya, yine Ağa Han’ın tahsis ettiği bir helikopterle gitmesi üzerine ciddi şekilde eleştirilen Trudeau başlarda açıklama yapmayı reddetmişti.

Muhalif kanattan yapılan suçlamalarda, Ağa Han’ın derneklerine Kanada tarafından yardım yapılması nedeniyle bu tatilin “uygunsuz” bulunduğu ifade edildi. Öte yandan ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde lüks bir tatile çıkan Trudeau’ya “Kanada halkından uzak ve bilgisiz olduğu” suçlaması yöneltildi.

Trudeau ise çıktığı bir televizyon programında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bahamaları’ın başkenti Nassau’ya teklif etmesi üzerine Ağa Han’ın özel helikopteriyle gidip gelmemin bir konu haline geleceğini düşünmemiştim.”

İsmaili mezhebinin lideri olan 4. Ağa Han’ın Trudeau ailesiyle yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

KURALI KENDİSİ KOYMUŞTU

Trudeau’nun bizzat kendisinin 2015 yılında açıkladığı etik kurallara göre bakanların, etik komisyonu başkanı Mary Dowson’ın onayı olmadan özel uçak kullanmaları yasaklanmıştı.

Muhaliflerin şikayeti nedeniyle Dawson halihazırda Başbakan’ın tatiliyle ilgili bir ön soruşturma açmış bulunuyor.