KANADA'DA CAMİYE SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ

Kanada'da camiye silahlı saldırı: 5 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

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Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.

AA
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