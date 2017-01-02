KANAL D ANA HABERİ AHMET HAKAN SUNACAK

Kanal D ana haberi Ahmet Hakan sunacak

Kanal D Ana Haber'i yeni yılda Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan sunacak.

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Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 2013'te hayatını kaybetmesinden sonra Ana haber Bülteni için Serdar Cebe, Gözde Atasoy ve Cüneyt Özdemir'i deneyen Kanal D, haber bültenleri arasındaki reyting yarışında gerilerde kalınca bir kez daha değişikliğe gitme kararı aldı.

Bu karara göre Kanal D Ana Haber'i yeni yılda Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan sunacak.

Hakan'ın Kanal D mesaisine Ocak ayı ortalarına doğru başlaması planlanıyor.

Peki Hakan CNN Türk'le ilişiğini tamamen kesmiş mi olacak?

Medyaradar'ın haberine göre bu sorunun cevabı hayır.

Ahmet Hakan bir taraftan Kanal D Ana Haber'i sunarken diğer taraftan da CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını en az haftada bir kez sunmaya devam edecek. 

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