Kanal D'de İrfan Değirmenci istifası

Önceki gün Kanal D ekranlarında referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladıktan sonra işinden kovulan İrfan Değirmenci'nin ardından Değirmenci’nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak da istifa etti.

Albayrak “Benim kalmam istendi, kabul etmedim. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” dedi.

Değirmenci ile birlikte 10 yıldır birlikte çalışan Albayrak, Kanal D'den istifa ettiğini duyurdu. Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Albayrak, “Hayır diyeceğimiz belliydi. Ekrandan bunu belli etmedik. Tarafsızlıksa kanalda buna uyduk. Ancak her gün sana şeytansın, hainsin diyen, yaşam değerlerine saygı duymayan birilerine dur demek gerektiğine karar verdik” diye konuştu.

“Esas olarak İrfan'ı gönderdiler, benim kanalda kalmamı istiyorlardı. Başka bir spiker çıkacak ve ben buna haber hazırlayacakmışım. Sorumlu müdür olarak bunu kabul etmedim. Ben de istifa ettim” diyen Albayrak, “Buluş arkadaşımız da kalmak istemediğini ifade etti. Ancak diğer arkadaşlarımızın evine ekmek götürmesi için istifalarının doğru olmayacağını düşündük” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Bundan sonra bize kim iş verir, hangi kanala gideriz. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” dedi. “Gazetede ‘evet' yazan çalışmaya devam ediyor” diyen Albayrak, “Bunun iki yüzlülük olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN YERİNE GÖZDE ATASOY

İrfan Değirmenci'nin ardından Kanal D'nin yakışında sabah haberleri kısmına yer verilmezken, Kanal D sabah haberini, hafta sonlarında Kanal D Ana Haber bültenini sunan Gözde Atasoy’a emanet etti. Atasoy’un sabah haberlerinde kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek ancak kulislerde Değirmenci’nin yerine daha önce öğle haberlerini sunan Şule Zeybek’in ismi geçiyor.