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KANALİZASYON KAZISINDA TOP MERMİSİ BULUNDU

Kanalizasyon kazısında top mermisi bulundu

Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu.

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Gelibolu Belediyesi tarafından Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışmaları için kazı yapıldığı sırada işçiler toprağın üzerinde yarısı gözüken top mermisini fark etti. Kazı çalışmalarını durduran işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için patlamamış top mermisinin yarın (Salı) sabah bulunduğu yerden çıkarılmasına karar verilirken, merminin Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin ediliyor.

Kanalizasyon kazısında top mermisi bulundu

DHA
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