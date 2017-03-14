Kanalizasyondan astsubay çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü askerlerin menfezde yakalanmasına benez bir olayın Genelkurmay’da da yaşandığı ortaya çıktı.

Tam teçhizatlı darbeci askerler ihanet girişimi başarısız olunca üniformalarını çıkarıp ya kaçmaya çalıştı ya da saklanacak delik aradı. O askerlerden Özel Kuvvetler’de görevli bir Astsubay Kıdemli Çavuş 4 gün boyunca Karargahın bahçesindeki bir binanın kanalizasyon tünelinde saklandığını itiraf etti.

Nizamiyeden çıkmayı başaramayan özel timci Astsubay iddianameye giren ifadesinde Genelkurmay Nizamiyesi’nden çıkmayı başaramayınca saklanacak yer aradığını söyledi. Özel timci Astsubay “Önce nizamiyeden çıkmak istedim. Ne çıkış yapmaya ne de giriş yapmaya izin veriliyordu. Nizamiyeden çıkamayacağımı anlayınca tel örgülere yöneldim. Dışarıda vatandaşlar vardı. Durumu onlara anlatamayacağımı düşünerek çıkmaktan vazgeçtim” dedi.

‘Genelkurmay eski bina’ diye tabir edilen binaya yöneldiğini söyleyen darbeci asker depo girişindeki demir kapıyı açmak için ateş etitğini anlattı. Özel timci Astsubay ifadesine şöyle devam etti: “Yanımda bulunan HK-416 A5 marka silah ile kapıyı açabilmek için 4 el kilide doğru 30 santim mesafeden ateş ettim.



Astsubay, 4 günün ardından saklandığı Genelkurmay mazgalından çıkıp taksiyle akrabasının yanına gitmiş.



"Kapı açılmadı. Katlı otoparkın olduğu bölüme doğru geçtim. Orada askeri bir makam aracı vardı. Kapıları açıktı. İçerisine girerek yaklaşık olarak bir saat oturdum. Pide fırınının yanındaki trafo binası olarak isimlendirilen binanın da kapısının kapalı olduğunu görünce kapının altındaki ızgaraları sökerek içeri girdim. Zaman zaman tüneldeki rögar kapaklarından baktığımda eli silahlı özel kuvvet personelini görüyordum. Beni infaz edeceklerini düşünerek tünellerden 4 gün boyunca çıkmadım. Tünelden 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında katlı otopark yakınındaki rögar kapağını kaldırarak çıktım ve bahçe tel örgülerinden atlayarak dışarıda bir taksiye bindim. Oradan dayımın oğlu Hüseyin S.’nin Eryaman’daki evine gittim” dedi.

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