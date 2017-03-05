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KANDİL'DE 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ !

Kandil'de 11 terörist öldürüldü !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil'e düzenlediği hava harekatında 11 terörist öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 28 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 11 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 28 Şubat Salı günü 19.33-20.28 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik olarak, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği, barınma yerleri, mağara ve sığınakların da aralarında bulunduğu 16 hedefin imha edildiği anımsatıldı.

Bilgilendirmede, hava harekatı sonucu bölgede yapılan keşif ve tespitlerin ardından Kandil bölgesinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

AA
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