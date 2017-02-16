Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener: İstanbul’u bekleyen, Marmara Denizi’nde olacak ve İstanbul’u etkileyecek bir deprem beklentisi, şüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanını verme şansımız yok.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisinin şüphe götürmez bir gerçek olduğunu belirterek, "Bunun zamanını verme şansımız yok." dedi.

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde düzenlenen deprem değerlendirme toplantısına, Prof. Dr. Özener ile İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, BÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Özener, gazetecilerin Çanakkale'de son günlerde yaşanan depremleri sorması üzerine, Çanakkale'deki depremi yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇANAKKALE'DE 15 GÜN DAHA SÜREBİLİR

Vatandaşların, deprem ve sonrasında Valilik ve AFAD’ın uyarılarına kulak asmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Özener, "Şubat ayının 6'sında başlayan deprem etkinliği sürmekte. İlk belirleme ve ilk açıklamalarımızda da bu deprem etkinliğinin bir hafta, 15 gün, hatta daha uzun sürebileceğini söylemiştik ve web sitemizden de takip edebileceğiniz üzere, deprem etkinliği büyüklükleri azalarak sürmekte. Bunlar daha uzun sürebilir, yani bir hafta 15 gün daha da devam edebilir." ifadelerini kullandı.

ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI?

Özener, "Depremlerin öncü veya artçı olduğu yönünde bir bilgi var mı?" sorusu üzerine, "Bunu maalesef bilemiyoruz, öncü olup olmadığını. Ancak büyük bir deprem gerçekleştikten sonra, 'bu öncüydü' diyebiliyoruz." dedi.

DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTIR MI?

"Daha önce 5 büyüklüğündeki depremlerin 7 şiddetindeki bir depremin enerjisini azalttığını söylemiştiniz. Bunların bölgedeki ve hatta İstanbul’daki bir depremin etkisini azalttığını söyleyebilir miyiz?" sorusu yöneltilen Özener, şunları söyledi:

"(İkisi birbirinden bağımsız) demiştik. Yani Çanakkale'de olan depremlerle Marmara’da beklediğiniz depremin birbiri ile alakası olmadığını söylemiştik. İstanbul özelinde, özellikle söylemiştik. Depremlerin büyüklüklerinden bahsederek, enerjisinden bahsederek, bir beşli depremin 32 tane 5’lik depremin, bir tane 6'lık depreme karşılık geldiği 32x32’lik depremin bir tane 7’lik deprem enerjisini karşılayabileceğini söyledik. O kadar sıklıkta 5'lik deprem olmayacağı için, olan küçük depremlerin büyük bir depremi engellemesi bilimsel olarak mantıklı gelmiyor."

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Prof. Dr. Özener, Çanakkale'deki depremlerin İstanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olup olmayacağı sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Yok, hayır. Daha önce de söylediğim gibi birbirinden bağımsız faylar ve yerlerden bahsediyoruz. İstanbul’u bekleyen, Marmara Denizi’nde olacak ve İstanbul’u etkileyecek bir deprem beklentisi, şüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanını verme şansımız yok. Bunun için bir süre vermek çok anlamlı değil. Bilimsel olarak anlamlı değil. Çünkü şunu biliyoruz; Marmara’dan geçen bir fay hattı var, bu fay hattı, tarih boyunca sürekli depremler üretmiş ve bu deprem enerjisi birikiyor sürekli ve bir yerde tekrarlayacak bu. Bunun ne zaman tekrarlayacağını, maalesef bilemiyoruz. Bütün beklenti İstanbul’u etkileyecek 7’nin üzerinde bir depremin olacağı yönünde ama kesinlikle ve kesinlikle zaman veremiyoruz."

VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Vali Yardımcısı Cevheroğlu da bilim adamlarının öneri ve görüşlerini öğrenmek istediklerini anlatarak, "Bütün bilimsel veriler ışığında, bilim adamlarının rehberliğinde konuları değerlendireceğiz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özkan da bir araya geliş sebeplerinin, İstanbul'un deprem süreçleri ve hazırlıklarıyla ilgili yapılmış olanlar ve bundan sonra yapılacaklar konusunda, Valilik, AFAD ve öğretim üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti.