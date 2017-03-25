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KANO YARIŞLARI SARIYER'DE BAŞLIYOR

Kano yarışları Sarıyer'de başlıyor

Türkiye’de ilk kez Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen, Havuzda Eğlenceli Kano Yarışları, şimdi de Sarıyer’deki amatör spor kulüpleri için SarFit’te yapılacak.

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Geçtiğimiz yıl liseler arasında gerçekleşen “Havuzda Eğlenceli Kano Yarışları’nın ikincisi, Sarıyer’deki amatör spor kulüpleri arasında düzenleniyor. 

Sarıyer Belediyesi SarFit Spor Tesisi’ndegerçekleşecek yarışa, Sarıyer’de bulunan toplam 33 amatör spor kulübü bünyesindeki genç takımlarının tamamı katılacak. 

Genç takımlar bünyesindeki toplam 13,  U-16 ve U-17 takımından 180 sporcu kendi aralarında 22 maç yapacak. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarının yanı sıra SarFit Spor Tesisi üyelikleri de hediye edilecek. 

Ayrıca, tüm katılımcı takımlara 10’ar tane orijinal futbol maç topu ve özel tasarımlı t-shirt’ler verilecek. Katılımınız bekleriz.

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